У шкільний підручник історії включили біографію Януковича

У підручник історії для 11 класу включено біографію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це повідомляє сьогодні "Газета по-українськи" (№ 135 від 20 вересня 2011 року).

"Новий підручник з історії України для 11-класників менший за попередній на 100 сторінок. Є біографія Віктора ЯНУКОВИЧА. Переписати підручник вимагав міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК", - пише газета.

Видання також звертає увагу на зміну деяких розділів у підручнику. "У старій "Історії" перший розділ називався "Україна під час Другої світової війни", у новій - "Велика вітчизняна війна". Раніше Організація українських націоналістів була описана трьома абзацами, тепер - одним реченням: "Боротьбу проти сталінського тоталітаризму в краї очолила Організація українських націоналістів (ОУН), яка нараховувала близько 20 тисяч". Загибель Романа Шухевича та Степана Бандери в обох книжках не описана", - уточнює "Газета по-українськи".

Доктор історичних наук Володимир СЕРГІЙЧУК додав, що у новому підручнику немає згадок про Карпатську Україну, з проголошення якої фактично для українців почалася Друга світова війна. "Не у вересні, як для поляків, а вже в березні 1939 року, коли угорці здійснили агресію проти щойно проголошеної Української держави на Закарпатті. Це для закарпатців боротьба проти Угорщини була вітчизняною війною. Вони захищали свою батьківщину. А УРСР була радянською державою, а не незалежною. Про перемогу у війні автори говорять устами російського письменника Костянтина Федіна, а українцям вклеюють ярлик колаборантів", - пояснює науковець.

Помаранчевій революції в попередній "Історії України" був відведений розділ, у новій - два абзаци. "Опозиція вдалася до протестних акцій... повністю паралізувала роботу центральних органів влади...", - цитує газета підручник з історії.

"Ідеться про часткове повернення до попередніх схем. Думаю, це безпосередньо пов`язано з роллю ТАБАЧНИКА, його трактовками Другої світової війни, негативними висловлювання про ОУН та УПА. Він вживає при оцінці подій класичну радянську історикографічну схему", - стверджує політолог Олексій ГАРАНЬ.