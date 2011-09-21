Попов запевняє, що торгівля пресою залишиться в метро

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевнив, що торгівля пресою залишиться на території метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні журналістам, коментуючи розпорядження про заборону пересувної торгівлі в метро.

За словами голови КМДА, міська влада не ставила за мету реалізувати якийсь проект, який вилучить з метрополітену пресу.

“Безумовно, що вона залишиться і буде надалі. Вчора ми це питання розглядали і були представники цього бізнесу. Я їм гарантував, що в них не буде жодних проблем в цьому плані. Просто в нас змінювалось кілька нормативних актів, приймались нові рішення, які стосуються регуляторної політики і там до 1 жовтня треба було виконати деякі процедури”, - пояснив О.ПОПОВ.

На запитання, торгівля чого ще, крім преси, буде дозволена в метрополітені, він зазначив: “У нас не має бажання вилучати з метрополітену ту торгівлю, яка є корисною і дійсно люди хотіли б її мати”.

В той же час О.ПОПОВ зауважив, що на території метрополітену мають намір прибрати ті лотки, які встановлені з порушенням норм безпеки.

“Там, де ми маємо велике накопичення лотків, кіосків, які в певній мірі можуть заважати життєдіяльності метрополітену, то це ми обов’язково повинні прибрати. Є певні норми, зокрема, на випадок евакуації людей, надзвичайних ситуацій, які повинні забезпечуватись. Це буде головним критерієм”, - сказав керівник КМДА.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 3 вересня 2011 р. №1601 “визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМДА від 19.08.2009 №921 “Про впорядкування розміщення пересувних торговельних об’єктів на території комунального підприємства “Київський метрополітен”.

Як зазначається в документі, рішення прийнято відповідно до Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” та з метою приведення нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у відповідність до вимог чинного законодавства.

***У вересні 2009 р. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням дозволив пересувну торгівлю на території столичного метрополітену. Згідно з цим документом, міськадміністрація анулювала пункт свого розпорядження від 24 лютого 2005 року, що забороняє укладати договори на розміщення пересувної торгівлі на території комунальних підприємств «Київський метрополітен», «Київпастранс» і «Київавтодор».

При цьому міськадміністрація дозволила Київському метрополітену укладати з підприємцями тимчасові договори на право розміщення пересувних лотків, столів і рундуків строком до одного місяця з правом переукладення.