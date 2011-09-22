Лікарі внесли зміни у харчування Тимошенко

Лікарі Міністерства охорони здоров`я України відкоригували режим харчування екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у слідчому ізоляторі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарній службі України (ДПС).

Коригування режиму харчування Ю.ТИМОШЕНКО були зроблені за результатами відвідування комісії МОЗ України 21 вересня. За інформацією прес-служби ДПС, у складі комісії був особистий лікар Ю.ТИМОШЕНКО.

"Від повного медичного огляду членами комісії Ю.ТИМОШЕНКО утрималась", - зазначили у прес-службі.

Під час консультації ув’язненій проведено корекцію режиму її харчування, надані відповідні рекомендації.

"Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО медпрацівниками оцінюється як задовільний та знаходиться під постійним контролем медперсоналу СІЗО", - наголосили у прес-службі ДПС.

Як повідомляв УНІАН, вперше захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров`я й попросив Печерський райсуд допустити до неї в СІЗО лікаря вранці 18 серпня. Після цього адвокати і сама Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово вимагали допустити до неї особистого лікаря, однак суд не надавав відповідних дозволів. Натомість екс-прем’єр відмовлялась від проведення обстеження комісією Міністерства охорони здоров’я.

15 вересня захисник Ю.ТИМОШЕНКО народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров’я екс-прем’єр різко погіршився й у неї спостерігається підвищена температура.