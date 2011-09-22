Литвин пояснив Азарову, як той підставив нардепів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав уряд та парламент спільно працювати над вдосконаленням проекту державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він зазначив, що «бюджет не може бути завжди добрим, рівно як завжди не може людина говорити про те, що в неї достатньо грошей».

«Їй завжди мало, і все, що буде в бюджеті, також буде зазнавати критики», - додав В.ЛИТВИН.

Він запропонував Бюджетному комітету та іншим комітетам парламенту мати «елементарне розуміння того, що таке державний бюджет України».

Він також звернувся до Кабінету міністрів України, щоб той разом з Бюджетним комітетом в деяких статтях бюджету прибрав слова, де йдеться про «народних депутатів, особливо там, де вони не мають жодного відношення, насамперед в питаннях медичного обслуговування».

В.ЛИТВИН повідомив, що «до поліклініки №1 і №2 прикріплено 60 тисяч людей – це і службовці, і народні, заслужені, і таке інше, а на першому місці написано народні депутати, а потім через кому всі інші». «І зрозуміло, що народ і так любить сильно депутатів, а почитавши це, він готовий задушити їх в обіймах», - додав В.ЛИТВИН. При цьому він закликав: «Давайте будемо толерантними».