Про Табачника і букет знають уже в Кремлі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ побажав міністру освіти РФ Андрію ФУРСЕНКУ, щоб російські студенти ставилися до нього з більшою добротою, ніж українські студенти до свого міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає РІА «Новости», про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні після наради в Російському університеті дружби народів.

"І бажаю вам, щоб студенти до вас ставилися добріше, не як до міністра освіти України, який отримав по фізіономії від дівчини букетом", - із посмішкою зазначив Д.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до А.ФУРСЕНКА.

"Можливо, він викликав особливо добрі почуття у неї, й вона не змогла нічого з собою зробити?", - припустив Президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві на Форумі міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи» 17-річна студентка першого курсу Києво-Могилянської академії Д.СТЕПАНЕНКО вдарила Д.ТАБАЧНИКА букетом квітів.

За це правопорушення дівчині загрожує або штраф, або арешт на строк до 15 діб як за «дрібне хуліганство».

Сам Д.ТАБАЧНИК вважає, що студентка просто намагалася вручити йому квіти.

«Ніякого інциденту у нас не сталося. Спочатку вона чарівно посміхалася, казала, як вона прагне подарувати квіти, потім почала тицяти від пересердя цими квітами. Ставлюсь до цього абсолютно спокійно, бачите, абсолютно нормально», - сказав Д.ТАБАЧНИК.