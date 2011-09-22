Влада нічого не зробила для ДПП

За рік, що минув після прийняття рамкового закону про державно-приватне партнерство (ДПП), уряд ні на крок не просунувся до імплементації необхідних підзаконних актів, жоден проект так і не запрацював.

Про це заявила народний депутат України з фракції «БЮТ - Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на Міжнародній конференції з просування ефективних проектів публічно-приватного партнерства, організованої Європейською економічною комісією ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, яка є автором прийнятого в 2010 році закону про державно-приватне партнерство (ДПП), однією з головних задач, що стоять перед ДПП, є мобілізація приватного капіталу і модернізація державного сектора.

«Державно-приватне партнерство - це легалізація діалогу бізнесу і влади. Діалогу, що дозволяє державним активам вписуватися в ринкове середовище, а бізнесу - в соціальну інфраструктуру. Але для того, щоб це стало можливим, необхідно надати ефективний інструмент для реалізації проектів, а також гарантії з боку держави простоти і легкості входження приватних інвестицій. На жаль, за рік, що минув після прийняття рамкового закону про ДПП, уряд ані на крок не просунувся до імплементації необхідних підзаконних актів, жоден проект так і не запрацював», - констатувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету відзначила, що без дієвого інструменту ДПП, без атмосфери довіри між державними органами і приватними компаніями, говорити про поліпшення інвестиційного клімату, про модернізацію в країні безперспективно.

«Не секрет, що в результаті приватизації найбільш ліквідні та перспективні об`єкти в країні давно перейшли у приватну власність. У той же час проблемні активи, що вимагають модернізації, несуть велике соціальне навантаження. Мова йде про ЖКГ, систему охорони здоров`я і транспортні комунікації, які вимагають великих капіталовкладень. Найбільш перспективною формою залучення приватного капіталу в ці об`єкти, що не підлягають приватизації, є державно-приватне партнерство. Але інвестор на ці об`єкти прийде тільки в разі проведення чесного і відкритого конкурсу», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона звернула увагу учасників конференції на те, що, окрім залучення капіталів, ДПП виконує важливу задачу з «мобілізації мізків». «Не секрет, що управління державними об`єктами часто є неефективним. Механізм ДПП дозволяє не тільки різко поліпшити менеджмент державних і комунальних підприємств, а й підвищити коефіцієнт їхньої корисної дії», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.