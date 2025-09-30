Багато з цих моделей отримають HyperOS 2 на базі Android 14 як останнє велике оновлення.

До кінця 2025 року десятки смартфонів Xiaomi досягнуть кінця життєвого циклу (EOL) та перестануть оновлюватися. Для деяких з них останнім великим оновленням стане HyperOS 2 на основі Android 14, тоді як власникам інших пристроїв доведеться задовольнятися тільки апдейтами безпеки.

Серед них пристрої не тільки марки Xiaomi, а й суббрендів Redmi і POCO, які входять до китайської технологічної корпорації, повідомляє портал XiaomiTime.

Жодна з цих моделей не отримає HyperOS 3:

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Pad SE

Redmi 12 5G

Redmi Note 12R

Редми 12

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12 Pro 4G

Редми А2

Redmi A2+

Редми 12С

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Редми Нот 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

POCO C71

POCO C75 5G

POCO M6 Plus 5G

POCO C65

POCO M6 Pro 4G

POCO M6 Pro

POCO F5 5G

ПОКО С51

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 GT Pro

POCO X4 GT

ПОКО F4

POCO F4 Pro

POCO M4 5G

POCO F4 GT

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Civi

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi Mi 11

Наступні смартфони перед припиненням підтримки не отримають HyperOS 2:

Redmi Note 11 SE;

Poco M4 5G;

Redmi 10 5G;

Redmi 11 Prime 5G;

Redmi 10C;

Redmi Pad;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Poco M4 Pro;

Poco X4 Pro 5G.

Після завершення офіційної підтримки смартфони більше не отримуватимуть оновлення безпеки та нові функції з наступних версій Android. Проте їхні власники зможуть і далі користуватися своїми пристроями або за бажання встановити кастомні прошивки.

Таким чином, для перерахованих вище моделей Xiaomi, Redmi і Poco настає кінець епохи. Користувачі можуть перейти на нові моделі, як-от Xiaomi 17 або Redmi 15 – для них виробник обіцяє більш тривалу підтримку.

Раніше Xiaomi представила графік розгортання HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, годинниках та інших пристроях. До кінця 2025 року апдейт мають отримати понад 60 пристроїв.

