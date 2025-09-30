Найближчим часом Xiaomi припинить оновлення та підтримку цих гаджетів / фото Xiaomi

До кінця 2025 року десятки смартфонів Xiaomi досягнуть кінця життєвого циклу (EOL) та перестануть оновлюватися. Для деяких з них останнім великим оновленням стане HyperOS 2 на основі Android 14, тоді як власникам інших пристроїв доведеться задовольнятися тільки апдейтами безпеки.

Серед них пристрої не тільки марки Xiaomi, а й суббрендів Redmi і POCO, які входять до китайської технологічної корпорації, повідомляє портал XiaomiTime.

Жодна з цих моделей не отримає HyperOS 3:

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi Pad SE
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12R
  • Редми 12
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Редми А2
  • Redmi A2+
  • Редми 12С
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Редми Нот 12
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
  • POCO C71
  • POCO C75 5G
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO C65
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro
  • POCO F5 5G
  • ПОКО С51
  • POCO C55
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X5 5G
  • POCO M5
  • POCO M5s
  • POCO X4 GT Pro
  • POCO X4 GT
  • ПОКО F4
  • POCO F4 Pro
  • POCO M4 5G
  • POCO F4 GT
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi Mi 11 LE
  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  • Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi MIX FOLD
  • Xiaomi Mi 11

Наступні смартфони перед припиненням підтримки не отримають HyperOS 2:

  • Redmi Note 11 SE;
  • Poco M4 5G;
  • Redmi 10 5G;
  • Redmi 11 Prime 5G;
  • Redmi 10C;
  • Redmi Pad;
  • Redmi Note 11S;
  • Redmi Note 11;
  • Redmi Note 11S 5G;
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 11 Pro 5G;
  • Poco M4 Pro;
  • Poco X4 Pro 5G.

Після завершення офіційної підтримки смартфони більше не отримуватимуть оновлення безпеки та нові функції з наступних версій Android. Проте їхні власники зможуть і далі користуватися своїми пристроями або за бажання встановити кастомні прошивки.

Таким чином, для перерахованих вище моделей Xiaomi, Redmi і Poco настає кінець епохи. Користувачі можуть перейти на нові моделі, як-от Xiaomi 17 або Redmi 15 – для них виробник обіцяє більш тривалу підтримку.

Раніше Xiaomi представила графік розгортання HyperOS 3 (Android 16) на смартфонах, годинниках та інших пристроях. До кінця 2025 року апдейт мають отримати понад 60 пристроїв.

