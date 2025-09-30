У РФ розвивають технологію ройових дронів зі штучним інтелектом і можливістю ухилятися від дії ППО.

Російська Федерація під час війни проти України намагається розвивати технології майбутнього зі створенням автономного дрона, який самостійно визначатиме цілі для нанесення ударів. Про це фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов сказав в ефірі Politeka Online.

"Росіянами показана технологія, яка, я вважаю, дуже небезпечна і технологія майбутнього, у нас прямо таких серйозних аналогів немає - це дрон на штучному інтелекті, який сам здатний автономно летіти, аналізуючи своє місце розташування над землею, у нього закладений рельєф місцевості, і йому не потрібно мати сигнал GPS. Він має магнітний компас, барометр, і вимірюючи лазером висоту і рельєф, він приблизно розуміє, де летить і орієнтується. Його неможливо збити РЕБом, тому що він автономний", - розповів Флеш.

Такі БПЛА мають нейронну мережу, і в теорії такі дрони здатні самі виявляти цілі й атакувати.

"Уявіть собі, що такі БПЛА запускаються на інший бік, вони можуть летіти над залізницею і розуміти, що це залізниця. Можуть летіти над трасою, і розуміти, де посадки. Вони атакують скупчення людей, що в нас уже було. Вони атакують скупчення машин, що у нас було", - зазначив Флеш.

Водночас такі БПЛА можуть працювати групами "в ройовому рішенні", коли запускаються по 7-8 дронів. Часто крила у цих БПЛА оздоблені в різні кольори.

"Якщо якийсь БПЛА буде збитий зенітним дроном або ППО, всі інші БПЛА це зрозуміють і виконають маневр ухилення, а потім назад зберуться разом. Ось це ті ройові рішення, про які ми говоримо. І я вважаю, що за цим буде майбутнє. Виробника цього БПЛА ми поки що не знаємо. Комплектуючі іноземні. Сказати, що він дорогий - я не можу. Бойова частина - близько 2-3 кг, тобто відносно невелика", - зазначив Флеш.

Він додав, що щодня фіксується застосування близько 50 таких БПЛА по всій лінії фронту.

Окремо Бескрестнов розповів, що Україна почала раніше освоювати технологію дронів-рестрансляторів, ніж росіяни, але тепер ворог також використовує такі дрони.

"Що це дає? Це можливість відвести ретранслятор убік для того, щоб заховати місце розташування екіпажу. Тепер не потрібно ставити великі антени і себе видавати. Летить десь осторонь ретранслятор, якщо його вміло, грамотно посадити, непомітно для супротивника, то до екіпажу противник не добереться", - повідомив Флеш.

Також він додав, оскільки дрон-ретранслятор знаходиться високо в небі, на відстані 100-300 метрів, то фактично від нього відкривається пряма видимість ураження FPV аж до самої землі, і надалі можна завдати точного удару.

Також російські загарбники використовують БПЛА-матки, коли безпілотник несе FPV-дрон і скидає його подалі.

Війна дронів

За даними іноземних ЗМІ, Україна першою у світі почала застосовувати рої дронів на штучному інтелекті. Експерти вже вважають таку технологію наступним етапом війни з використанням дронів.

Також Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів, щоб збивати російські ударні дрони дешевше й ефективніше, ніж за допомогою звичайних систем протиповітряної оборони.

