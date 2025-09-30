Російська Федерація під час війни проти України намагається розвивати технології майбутнього зі створенням автономного дрона, який самостійно визначатиме цілі для нанесення ударів. Про це фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов сказав в ефірі Politeka Online.
"Росіянами показана технологія, яка, я вважаю, дуже небезпечна і технологія майбутнього, у нас прямо таких серйозних аналогів немає - це дрон на штучному інтелекті, який сам здатний автономно летіти, аналізуючи своє місце розташування над землею, у нього закладений рельєф місцевості, і йому не потрібно мати сигнал GPS. Він має магнітний компас, барометр, і вимірюючи лазером висоту і рельєф, він приблизно розуміє, де летить і орієнтується. Його неможливо збити РЕБом, тому що він автономний", - розповів Флеш.
Такі БПЛА мають нейронну мережу, і в теорії такі дрони здатні самі виявляти цілі й атакувати.
"Уявіть собі, що такі БПЛА запускаються на інший бік, вони можуть летіти над залізницею і розуміти, що це залізниця. Можуть летіти над трасою, і розуміти, де посадки. Вони атакують скупчення людей, що в нас уже було. Вони атакують скупчення машин, що у нас було", - зазначив Флеш.
Водночас такі БПЛА можуть працювати групами "в ройовому рішенні", коли запускаються по 7-8 дронів. Часто крила у цих БПЛА оздоблені в різні кольори.
"Якщо якийсь БПЛА буде збитий зенітним дроном або ППО, всі інші БПЛА це зрозуміють і виконають маневр ухилення, а потім назад зберуться разом. Ось це ті ройові рішення, про які ми говоримо. І я вважаю, що за цим буде майбутнє. Виробника цього БПЛА ми поки що не знаємо. Комплектуючі іноземні. Сказати, що він дорогий - я не можу. Бойова частина - близько 2-3 кг, тобто відносно невелика", - зазначив Флеш.
Він додав, що щодня фіксується застосування близько 50 таких БПЛА по всій лінії фронту.
Окремо Бескрестнов розповів, що Україна почала раніше освоювати технологію дронів-рестрансляторів, ніж росіяни, але тепер ворог також використовує такі дрони.
"Що це дає? Це можливість відвести ретранслятор убік для того, щоб заховати місце розташування екіпажу. Тепер не потрібно ставити великі антени і себе видавати. Летить десь осторонь ретранслятор, якщо його вміло, грамотно посадити, непомітно для супротивника, то до екіпажу противник не добереться", - повідомив Флеш.
Також він додав, оскільки дрон-ретранслятор знаходиться високо в небі, на відстані 100-300 метрів, то фактично від нього відкривається пряма видимість ураження FPV аж до самої землі, і надалі можна завдати точного удару.
Також російські загарбники використовують БПЛА-матки, коли безпілотник несе FPV-дрон і скидає його подалі.
Війна дронів
За даними іноземних ЗМІ, Україна першою у світі почала застосовувати рої дронів на штучному інтелекті. Експерти вже вважають таку технологію наступним етапом війни з використанням дронів.
Також Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів, щоб збивати російські ударні дрони дешевше й ефективніше, ніж за допомогою звичайних систем протиповітряної оборони.