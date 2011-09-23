Стус обурений, що Захід тисне на Януковича через Тимошенко

Син поета Василя Стуса, відомий український літературознавець Дмитро Стус написав відкритий лист європейським політикам про суд над Тимошенко. Про це повідомляє "Сегодня".

Стус обурений тим, що Україна роблять "цапом-відбувайлом", а європейці тиснуть на президента Януковича, забуваючи про толерантність і демократію.

"Мені здається, що останнім часом світ дедалі швидше перетворюється в добре зрежисований театр абсурду, в якому комусь виділена роль цапа-відбувайла. Мене, зокрема, турбує той факт, що сьогодні таким цапом стає моя держава і мій народ, а мене самого при цьому запевняють, що тиск на президента і уряд моєї країни здійснюють виключно з метою захисту від свавілля і тиранії влади", - пише Дмитро Стус.

"Це стосується метушні навколо справи Тимошенко, якій я глибоко співчуваю як людині, але хотів би отримати чіткі відповіді щодо її діяльності на посаді прем`єр-міністра... Якщо Україна повинна віддати уряду Росії більше 400 мільйонів доларів, а саме таку вимогу виставлено в листі Міністерства оборони Росії, надісланому цього літа до уряду України, то не тільки уряд, а й я як платник податків хочу знати: хто створив цей борг і чому сьогодні його повинні платити з бюджету, відбираючи кошти у дітей і хворих? Якщо борг ЄЕСУ і приватних компаній Тимошенко і Лазаренка, взятий під державні гарантії, коли останній був прем`єр-міністром, то не було б справедливим, щоб ці люди та їхні компанії його і платили, а не перекладали на плечі платників податків?" - пише Стус.

"Якщо справді колишній прем`єр уклала кабальну угоду з Росією, яка стратегічно невигідна державі (а ні для кого не секрет, що ціна на російський газ є однією з ключових економічних проблем Україна), то чому це не повинно бути предметом судового розгляду?" - йдеться в листі.