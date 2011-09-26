Круглий стіл «Громадський транспорт: кара чи благо?»
У середу, 28 вересня, об 11:00 в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Громадський транспорт: кара чи благо?».
Організатори круглого столу: КМДА, Фонд «Ефективне управління», BCG (Boston consulting group), Інститут Горшеніна.
Теми, винесені на обговорення:
Плани розвитку міського транспорту в Києві на найближче десятиліття.
Громадський транспорт проти особистого: переваги і недоліки.
Чи стане міський транспорт привабливим для інвесторів?
Світовий досвід організації транспортної інфраструктури.
Альтернативні види транспорту в Києві: фантазії чи порятунок?
Учасники круглого столу:
Олександр ПОПОВ – глава Київської міської державної адміністрації.
Роман ШПЕК - старший радник ПАТ "Альфа-банк", радник Президента України, член Ради Національного банку України.
Сергій ПЕРЕПЕЧКА – керівник проекту, компанія BCG.
Ігор ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектів, Фонд «Ефективне управління».
Модератор обговорення: директор з комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).