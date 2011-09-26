Круглий стіл «Громадський транспорт: кара чи благо?»

17:27, 26 вересня 2011
Політика
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У середу, 28 вересня, об 11:00 в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Громадський транспорт: кара чи благо?».

Організатори круглого столу: КМДА, Фонд «Ефективне управління», BCG (Boston consulting group), Інститут Горшеніна.

Теми, винесені на обговорення:

Плани розвитку міського транспорту в Києві на найближче десятиліття.

Громадський транспорт проти особистого: переваги і недоліки.

Чи стане міський транспорт привабливим для інвесторів?

Світовий досвід організації транспортної інфраструктури.

Альтернативні види транспорту в Києві: фантазії чи порятунок?

Учасники круглого столу:

Олександр ПОПОВ – глава Київської міської державної адміністрації.

Роман ШПЕК - старший радник ПАТ "Альфа-банк", радник Президента України, член Ради Національного банку України.

Сергій ПЕРЕПЕЧКА – керівник проекту, компанія BCG.

Ігор ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектів, Фонд «Ефективне управління».

Модератор обговорення: директор з комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

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