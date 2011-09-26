Круглий стіл «Громадський транспорт: кара чи благо?»

У середу, 28 вересня, об 11:00 в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Громадський транспорт: кара чи благо?». Організатори круглого столу: КМДА, Фонд «Ефективне управління», BCG (Boston consulting group), Інститут Горшеніна. Теми, винесені на обговорення: Плани розвитку міського транспорту в Києві на найближче десятиліття. Громадський транспорт проти особистого: переваги і недоліки. Чи стане міський транспорт привабливим для інвесторів? Світовий досвід організації транспортної інфраструктури. Альтернативні види транспорту в Києві: фантазії чи порятунок? Учасники круглого столу: Олександр ПОПОВ – глава Київської міської державної адміністрації. Роман ШПЕК - старший радник ПАТ "Альфа-банк", радник Президента України, член Ради Національного банку України. Сергій ПЕРЕПЕЧКА – керівник проекту, компанія BCG. Ігор ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектів, Фонд «Ефективне управління». Модератор обговорення: директор з комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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