Сюзанну Станік вернули в Конституційний Суд

08:44, 19 липня 2007
Політика
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Рішення суд прийняв учора

Станік
Рішення про відновлення Сюзанни Станік на посаді судді КС було ухвалене Шевченківським районним судом Києва учора увечері. Її адміністративний позов до Президента Віктора Ющенка був задоволений судом в повному обсязі. Своїм рішенням райсуд зобов`язав главу держави відмінити указ про звільнення пані Станік і відновити її на посаді судді КС. Не зважаючи на те, що вчора оповістили лише резулятивну частина судового визначення, рішення вже вступило в силу.

У Кабінеті міністрів відновлення Сюзанни Станік на посаді судді КС вчора визнали «абсолютно обгрунтованим». «А хіба могло бути інакше?» – сказав постійний представник Кабміну в КС Василь Німченко. На його думку, сам факт відсутності в указі про звільнення суддів КС мотивації цього рішення свідчить про порушення законодавства. «Невмотивоване звільнення людини і звинувачення при цьому його в порушенні присяги взагалі неприпустиме», - вважає пан Німченко.

У Секретаріаті Президента упевнені, що, ухваливши рішення про відновлення пані Станік на посаді судді КС, Шевченківський районний суд перевищив свої повноваження.

Обком з посиланням на Комерсант-Україна

 

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