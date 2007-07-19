Сюзанну Станік вернули в Конституційний Суд

Рішення про відновлення Сюзанни Станік на посаді судді КС було ухвалене Шевченківським районним судом Києва учора увечері. Її адміністративний позов до Президента Віктора Ющенка був задоволений судом в повному обсязі. Своїм рішенням райсуд зобов`язав главу держави відмінити указ про звільнення пані Станік і відновити її на посаді судді КС. Не зважаючи на те, що вчора оповістили лише резулятивну частина судового визначення, рішення вже вступило в силу.

У Кабінеті міністрів відновлення Сюзанни Станік на посаді судді КС вчора визнали «абсолютно обгрунтованим». «А хіба могло бути інакше?» – сказав постійний представник Кабміну в КС Василь Німченко. На його думку, сам факт відсутності в указі про звільнення суддів КС мотивації цього рішення свідчить про порушення законодавства. «Невмотивоване звільнення людини і звинувачення при цьому його в порушенні присяги взагалі неприпустиме», - вважає пан Німченко.

У Секретаріаті Президента упевнені, що, ухваливши рішення про відновлення пані Станік на посаді судді КС, Шевченківський районний суд перевищив свої повноваження.

Обком з посиланням на Комерсант-Україна