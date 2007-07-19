Сюзанну Станік вернули в Конституційний Суд
08:44, 19 липня 2007Політика
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Рішення суд прийняв учора
|Сюзанна Станік
У Кабінеті міністрів відновлення Сюзанни Станік на посаді судді КС вчора визнали «абсолютно обгрунтованим». «А хіба могло бути інакше?» – сказав постійний представник Кабміну в КС Василь Німченко. На його думку, сам факт відсутності в указі про звільнення суддів КС мотивації цього рішення свідчить про порушення законодавства. «Невмотивоване звільнення людини і звинувачення при цьому його в порушенні присяги взагалі неприпустиме», - вважає пан Німченко.
У Секретаріаті Президента упевнені, що, ухваливши рішення про відновлення пані Станік на посаді судді КС, Шевченківський районний суд перевищив свої повноваження.
Обком з посиланням на Комерсант-Україна
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