Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, до парламенту пройшли б чотири політичні сили – Партія регіонів, БЮТ, “Наша Україна - Народна самооборона” і Комуністична партія України.

Такі дані всеукраїнського опитування сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднили старший науковий співробітник Лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів, кандидат психологічних наук Валерія ЖОВТЯНСЬКА, завідувач Лабораторії соціально-психологічних технологій, кандидат психологічних наук Павло ФРОЛОВ та директор Інституту соціальної та політичної психології АПНУ, член-кореспондент АПНУ Микола СЛЮСАРЕВСЬКИЙ.

Так, за результатами опитування, за Партію регіонів готові були проголосувати 28,5% виборців, за Блок Юлії Тимошенко – 20,3% громадян, блок “Наша Україна – Народна Самооборона” отримав би 11,6% голосів, Комуністична партія України пройшла б у парламент із 5,3% голосів виборців.

Назва блоку “Наша Україна – Народна самооборона” подавалась в анкеті у наступній редакції: “Виборчий блок “Союз демократичних сил України” у складі “Народного Союзу Наша Україна” (В’ячеслав КИРИЛЕНКО), “Народної самооборони” (Юрій ЛУЦЕНКО), Народного Руху України (Борис ТАРАСЮК), Української народної партії (Юрій КОСТЕНКО) та інших національно-демократичних партій”.

Згідно з отриманими даними, шанси подолати 3-відсотковий бар’єр має також Народна партія Володимира ЛИТВИНА, яка б набрала 2,8% голосів.

При цьому СПУ Олександра МОРОЗА, за даними опитування, набрала б 2% голосів виборців.

Інші партії, як свідчать результати опитування, набрали б менше 2% голосів виборців, ще 11,8% респондентів поки вагаються із вибором, а 7,3% не збираються йти на вибори. 4,5% опитаних громадян відповіли, що голосуватимуть проти всіх.

Як повідомляють експерти, загальний приріст голосів у Партії регіонів порівняно з парламентськими виборами 2006 року становить 2,5%, у БЮТ приріст – 6,5%.

Як засвідчують результати дослідження, об’єднання “Нашої України” (яка, згідно з травневим опитуванням, мала 5,8% прихильників) з “Народною самообороною” (у травні – 5,3% голосів) і Народним рухом України та Українською народною партією (2% громадян) поки що не дало суми їхніх травневих виборчих рейтингів (11,6% виборців замість імовірних 13,1%). Однак, незважаючи на це, на момент проведеного опитування блок “Наша Україна – Народна самооборона” отримав би на 2,3% голосів більше, ніж “Наша Україна” на парламентських виборах 2006 року.

При цьому, як зазначають експерти, простежується слабко виражена залежність політичного вибору громадян від їхнього віку, статі та рівня освіти. Так, схильність голосувати за Партію регіонів і особливо за КПУ зростає з підвищенням віку і зниженням освітнього рівня опитуваних. Крім того, КПУ більшою популярністю користується серед чоловіків, ніж серед жінок.

Схильність віддати голоси за БЮТ, навпаки, зростає в міру зменшення віку та підвищення освітнього рівня респондентів, частіше роблять вибір на його користь жінки.

Фактор підвищення освітнього рівня позитивно впливає і на голосування за “Нашу Україну – Народну самооборону”.

Опитування було проведене Інститутом соціальної та політичної психології АПН України з 14 по 25 червня 2007 року. Було опитано 27 тисяч респондентів у Криму, усіх областях України, містах Києві та Севастополі. Опитуванням охоплено 724 населені пункти, з яких 337 - міські, 387 – сільські. Опитування проводилось за квотною вибіркою, що репрезентує населення віком від 18 років і старше. Квотування здійснювалось за статтю, віком, рівнем освіти, типами та розмірами населених пунктів. Похибка вибірки становить 0,6% (без урахування дизайн-ефекту). Ступінь досяжності респондентів – 60,8%.