Мер Сум переробив "Спасибо жителям Донбасса" на свій лад

У Сумській міській раді з`явилася нова депутатська група – «Єдність», яку створили чотири депутати з фракції ВО «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про створення групи сьогодні, 28 вересня, на сесії Сумської міськради зачитав міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

Мета створення групи – «об`єднання депутатів, які розділяють однакові або схожі погляди на соціально-економічний розвиток Сум, на основі угоди щодо здійснення депутатської роботи в округах і вирішення спільних проблем». До складу групи увійшли депутати Олександр МАЛЮК (лідер групи), Олександр БОЖЕНКО (заступник голови), Володимир ДЕХТЯР (секретар групи) і Віктор ГОРДІЄНКО.

Сьогодні ж о 15.00 відбулося позачергове засідання фракції ВО «Батьківщина», на якій депутати ухвалили рішення виключити зі складу фракції О.МАЛЮКА, О.БОЖЕНКА, В.ДЕХТЯРА і В.ГОРДІЄНКА.

Як завив в.о. голови Сумської обласної організації ВО «Батьківщина» Олександр ЛИСЕНКО, «сьогоднішня сесія Сумської міської ради виступила своєрідним індикатором на чесність, тому ми й вирішили піти на такі кардинальні дії та виключити зі своєї фракції зрадників».

Крім того, мер Сум Г.МІНАЄВ під час сесії міськради заявив, що переробив відому футбольну кричалку «Спасибі жителям Донбасу...» на сумський лад, але з тим же смисловим навантаженням.

«Спасибі жителям Сумщини за депутатів «Батьківщини»!», - сказав мер після того, як фракція ВО «Батьківщина» залишила сесійний зал.