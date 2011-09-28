Процес Тимошенко політичний, і за це хтось має відповідати

Судовий процес над екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО є політичним і за нього хтось має взяти відповідальність, вважає генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан РОМАНІВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Говорячи про судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО, С.РОМАНІВ сказав: «Наше бачення - це все-таки політичний процес».

Він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ говорить про своє невтручання в цю справу.

«Президент України говорить, що він не втручається і не має впливу на цей судовий процес... Якщо Президент каже, що не він, то хто тоді? Хто, зрештою, відповідає за те, що сталося? Він каже, що це не його справа. Але чия тоді ця справа? », - поставив питання генсек СКУ.

Він нагадав, що світова спільнота вже висловила свою думку з приводу даного процесу і визнала його політичним.

«Подивіться - Європа, Європейський парламент, Німеччина, Австралія, Америка, всі озвучують те ж саме - всі бачать в цьому політичний процес», - сказав С.РОМАНІВ.

Він підкреслив, що в Україні хтось повинен відповідати за те, що відбувається в країні, що фактично йде політичний процес над Ю.ТИМОШЕНКО, щоб прибрати опозицію.

«Хто врешті відповідає за ці речі? Нам хочеться, щоб була відповідальність... Якщо у кожного «моя хата скраю», то хто тоді в підсумку відповідає за це?», - заявив генсек СКУ.

Він вважає, що даний політичний процес в Україні «треба припинити».