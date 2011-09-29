Депутати Львівської міськради розпустили виконком

Під час пленарного засідання Львівської міської ради з ініціативи фракції Всеукраїнського об`єднання «Свобода» депутати розпустили виконавчий комітет Львівської міської ради.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова фракції ВО «Свобода» Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ, зазначивши, що за відповідне рішення проголосували 59 депутатів міськради.

«Керуючись волею городян щодо скасування двоставкового тарифу, депутати-свободівці заслухали інформацію виконавчого комітету щодо виконання ухвали Львівської міської ради «Про встановлення сезонного (одноставкового) тарифу на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення м. Львова» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», визнали роботу виконавчого комітету Львівської міської ради щодо виконання зазначеної ухвали незадовільною. Оскільки дії виконавчого органу спрямовані на створення комфортного життя ліцензованим підприємствам, а не городянам», - сказав Р.КОШУЛИНСЬКИЙ. Тож, підсумував він, депутати ухвалили рішення розпустити виконком.

За його словами, також депутати визнали такою, що втратила чинність ухвалу Львівської міської ради від 30 вересня 2009 р. № 2890 «Про виконавчий комітет Львівської міської ради» (зі змінами). «Після розпуску виконкому міський голова до 13 жовтня 2011 року повинен подати пропозиції про його кількісний і персональний склад», – додав голова фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода».