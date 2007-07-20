Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Якби дострокові вибори відбулися наступної неділі, то 3-процентний бар`єр подолали б Партія регіонів (35,2%), Блок Юлії Тимошенко (19,4%), блок «Наша Україна - Українська правиця» (15,2%) (блок Юрія ЛУЦЕНКА «Народна самооборона» в опитуванні фігурував окремо і набрав 2%) і Комуністична партія України (4,6%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник фірми «Юкрейніан соціолоджі сервіс», завідувач відділу Інституту соціології НАН України Олександр ВИШНЯК сьогодні на прес-конференції в Києві, представляючи результати соціологічного дослідження «Парламентські вибори-2007 в Україні: кого і чому обирають?».

«По суті, БЮТ і «Наша Україна» з одного боку, і Партія регіонів і Компартія України, з іншого боку, з урахуванням можливого формування коаліцій, мають практично однакові позиції на старті кампанії. Різниця між голосами, відданими за «БЮТ і «Нашу Україну», і голосами за Партію регіонів і КПУ в сумі перебуває в межах статистичної погрішності», - сказав О.ВИШНЯК.

При цьому соціолог звернув увагу на той факт, що коли Ю.ЛУЦЕНКО заявляв про самостійну участь у виборах, його блок набирав 4,5%. «Після того, як було оголошено про приєднання «Народної самооборони» до мегаблоку, симпатії виборців перейшли до інших сил», - додав він.

Згідно з результатами дослідження, Блок Володимира ЛИТВИНА, Прогресивно-соціалістична партія України і Соціалістична партія України набирають по 1,5% голосів. Проти всіх проголосували б 2,8% і ще 15% респондентів не визначилися зі своїм вибором.

Соціологічне дослідження «Парламентські вибори-2007 в Україні: кого і чому обирають?» проводили фонд «Демократичні ініціативи» спільно з фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення Freedom House за фінансової підтримки USAID. Дослідження проводилося з 20 червня по 6 липня 2007 року за участю 2011 респондентів у віці старше 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.