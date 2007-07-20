Україна хоче, щоб Росія поділилася власністю СРСР за кордоном

Міністерство закордонних справ України наголошує на необхідності отримання від Росії офіційної інформації щодо пооб’єктного складу, балансової та ринкової вартості власності колишнього СРСР за кордоном та поновлення відповідних переговорів.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі речника МЗС Андрія ДЕЩИЦІ, у зв’язку із заявою керуючого справами Президента РФ Володимира КОЖІНА щодо закордонної власності колишнього СРСР (інтерв’ю радіостанції „Эхо Москвы”), МЗС України повідомляє, що, незважаючи на укладення низки дво- і багатосторонніх договорів з питань розподілу закордонної власності колишнього СРСР, ця проблема і надалі залишається невирішеною.

З метою врегулювання питання правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР у лютому 1997 року Верховна Рада України ухвалила постанову розглянути це питання після отримання від уповноважених органів Росії офіційної інформації щодо пооб’єктного складу, балансової та ринкової вартості власності колишнього СРСР за кордоном.

І дотепер українська сторона не отримала такої інформації, що унеможливлює розгляд питання про ратифікацію вищезгаданої угоди про „нульовий варіант”, прийняття парламентом України відповідального, обгрунтованого рішення, оскільки не дозволяє у повній мірі оцінити фінансово-економічні наслідки такого кроку для України.

Виходячи з того, що угода про „нульовий варіант” не набрала чинності, українська сторона розглядає попередньо укладені угоди з питань розподілу закордонної власності колишнього СРСР чинними і такими, що підлягають належному виконанню сторонами.

Задля комплексного врегулювання зазначеного питання МЗС України неодноразово пропонувало російській стороні провести двосторонні консультації, як це передбачено ст.15 Договору про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР від 14 грудня 1991 року, з метою віднайдення взаємоприйнятних шляхів врегулювання проблем правонаступництва. Водночас, російською стороною така пропозиція, на жаль, поки що не сприймається, йдеться у коментарі речника МЗС.

Довідка УНІАН. У прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» 12 липня В.КОЖІН заявив: «У нас величезна кількість зарубіжної власності, у РФ. Вона розосереджена по всьому світу. Радянський Союз і Російська імперія створювали це все століттями. Усе це перейшло по праву спадщини до Російської Федерації, і керують цим сьогодні Міністерство закордонних справ і ми. І проблема, справді, існує, і проблема дуже важка. Це проблема у ноті України, коли вона відмовилася визнати це право власності, і не лише відмовилася, але й пішла на безпрецедентні речі. Скажімо, такі, як звернення до судів іноземних держав, апелюючи до того, щоб третя держава вирішувала, чия ця будівля – наша або українська. На жаль, цей процес не завершено. Переговори ці йдуть, дуже важко йдуть. Українська сторона постійно змінює свою позицію. Ми пропонували різні варіанти – і т.з. нульові варіанти, і погоджувалися передати їм в оренду під посольство частину комплексів, але на жаль, віз і нині там... Це нам створює і політичні, й абсолютно прораховувані матеріальні проблеми. Ми не можемо проводити з цією власністю ті маніпуляції, ті необхідні дії, які ми повинні робити».

В.КОЖІН також відзначив, що у Криму «була зосереджена найбільша база здравниць Управління справами ЦК КПРС, яка потім перейшла повністю у ведення України. Ніяких переговорів щодо повернення цієї власності або передачі нам цієї власності ми не ведемо».