Президент помилував 109 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ №427/2006 про помилування 109 засуджених. При цьому задоволено 259 клопотань громадян та звернень народних депутатів.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави, серед помилуваних осіб 41 жінка, з яких 4 похилого віку, 1 багатодітна мати, 1 інвалід та 1 потерпіла від Чорнобильської катастрофи. Також помилувано 68 чоловіків, з яких 5 похилого віку, 5 інвалідів, 4 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 3 потерпілих від катастрофи в Чорнобилі та 1 багатодітний батько.

Як повідомляє Служба забезпечення діяльності Комісії при Президентові України у питаннях помилування, глава держави з початку року підписав шість Указів про помилування 502 осіб. Із них 324 засудженим основну міру покарання було скорочено, 178 – звільнено від подальшого відбування основної чи додаткових мір покарання.

Найбільше помилувано засуджених із Донецької, Київської, Львівської областей та Києва.