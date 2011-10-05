Януковичу готують зустріч з керівництвом ЄС

Міністерство закордонних справ України працює над організацією візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя для досягнення домовленостей щодо ключових політичних проблем угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту політики і безпеки МЗС України Василь ФІЛІПЧУК на круглому столі на тему: «Україна-ЄС: що далі?», організованому Інститутом Горшеніна. (УНІАН: 30 вересня у Варшаві Президент України, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та голова Ради Євросоюзу Герман Ван РОМПЕЙ домовилися зустрітися у жовтні в Брюсселі).

«Завершено роботу на експертному рівні, зараз робота переходить поступово на політичний рівень, ми працюємо над організацією візиту Президента України до Брюсселя, де він зустрінеться з керівництвом ЄС і де мають бути остаточно досягнуто домовленості щодо ключових політичних проблем, які сьогодні ще існують щодо нашої угоди», - сказав він.

За словами В.ФІЛІПЧУКА, для України «лакмусовим папірцем» буде те, що саме знайде відображення в угоді про асоціацію після завершення переговорного процесу.

«Протягом жовтня місяця ми отримаємо відповідь на низку тих запитань, які нас хвилюють, щодо того, наскільки угода буде відображати повністю ті завдання, заради яких ми розпочинали переговори щодо цієї угоди», - додав він.

В.ФІЛІПЧУК відзначив, що на саміті «Східного партнерства» у Варшаві вдалося зробити крок до вирішення однієї з політичних проблем угоди про асоціацію щодо формулювання про перспективи запровадження безвізового режиму. «Вперше з мови, яка використовується в документах, під якими стоїть підпис ЄС, знято згадку про довготермінову перспективу запровадження безвізового режиму», - сказав він.

Водночас В.ФІЛІПЧУК зазначив, що попри всі зусилля поляків та інших країн-партнерів в ЄС, не вдалося подолати скептицизм, який існує щодо продовження політики розширення ЄС і відкриття європейської перспективи для інших країн Європи, які хочуть бути в ЄС, зокрема України і Молдови, які офіційно про це заявили.

В.ФІЛІПЧУК також наголосив, що в ЄС вже понад 10 років відбувається дискусія, чи повинен ЄС розширюватися на Схід, чи зупинити свої кордони на кордонах з Україною і запропонувати Києву привілейоване партнерство, але не членство в ЄС.

«Саме тому ми вели роботу над угодою про асоціацію, щоб поставити крапку в цій дискусії і чітко відкрити перед Україною і всім регіоном нову перспективу того, що після виконання всіх критеріїв ми зможемо стати частиною спільного європейського дому», - сказав дипломат.

За його словами, попри те, що «Східне партнерство» було скопійовано з моделі відносин, яка вже існує між Украною та ЄС, офіційний Київ привітав цей проект, оскільки це є крок, який відкриває не лише для України, а й і для країн Східної Європи можливість мати якісно новий рівень відносин з ЄС.