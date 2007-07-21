Скасовано рішення про уповноважених спікерів блоку НУ–НС

Скасовано рішення про уповноважених спікерів блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п’ятницю в Івано-Франківську повідомив народний депутат України V скликання, член президії ради партії “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

“Це розпорядження вчора (у четвер – УНІАН) припинило свою чинність, і з сьогоднішнього дня воно вже не існує”, - заявив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, “це був нормальний крок” на момент завершення переговорів про утворення блоку для того, щоб уникнути винесення на загал “перипетій приватного життя” членів об’єднання. На думку Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, демократам потрібно мати більше витримки, щоб не розказувати про те, що часом може нашкодити.

“На той короткий період, коли завершувалися переговори і приймалось остаточне рішення, - це було потрібно, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. – Щоб ніхто не збурив ситуацію, яка б ускладнила завершення переговорів щодо утворення блоку. Вчора це рішення скасовано, і тепер ми перебуваємо в нормальних умовах».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня керівник виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктор БАЛОГА оголосив імена семи уповноважених спікерів цього політичного об’єднання.

Від імені мегаблоку правом робити офіційні заяви та давати коментарі були наділені такі політики – Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій ПАВЛЕНКО і Борис ТАРАСЮК. Решта членів блоку можуть виступати коментаторами лише після “одержання відповідного карт-бланшу”.