Росія вважає неприйнятними дії США у сфері ПРО

Міністерство закордонних справ РФ вважає неприйнятними дії США у сфері протиповітряної оборони.

Про це йдеться у коментар МЗС Росії щодо домовленості США та Іспанії про базування на іспанській території чотирьох кораблів з противоракетами СМ-3 і системою управління ракетною зброєю «Іджис».

Як наголошується у повідомленні, черговий крок США з реалізації «фазованого адаптивного підходу» до побудови ПРО в Європі не може не насторожувати, оскільки вже на першій фазі його реалізації відбувається істотне нарощування протиракетного потенціалу США в європейській зоні.

«При цьому ми не тільки не бачимо готовності адміністрації піти назустріч російській занепокоєності у ключовому для нас питанні про надання юридичних гарантій ненаправленості майбутньої системи ПРО проти російських стратегічних ядерних сил, а й, навпаки, фіксуємо прагнення все більш розширено підходити до районів розгортання протиракетних засобів США», - зазначається у повідомленні.

У МЗС РФ вважають неприйнятною американську практику “фактів, що відбулися”, у питаннях протиракетного облаштування Європи, коли без колективного обговорення, без урахування думки всіх зацікавлених країн ухвалюються рішення, здатні вплинути на стан безпеки і стабільності в Євроатлантиці.

«Якщо події і далі розвиватимуться так само, то створений Лісабонським самітом Ради Росія-НАТО шанс перетворити протиракетну оборону зі сфери конфронтації у предмет співпраці буде упущено», - наголошується в документі.