Кириленко: Наступний крок - дострокові вибори в Харкові та Києві
17:13, 21 липня 2007Політика
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Про це повідомив один з лідерів НУ-НС
Один з лідерів виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що після парламентських виборів демократична коаліція ініціюватиме проведення дострокових виборів мерів та міських рад Харкова і Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Харкові.
“У разі проходження нашої політичної сили до парламенту і формування демократичної більшості, одним з перших рішень буде ініціювання дострокових виборів до Харківської міської ради і харківського мера”, - зазначив він.
В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що те саме стосується проведення дострокових виборів до Київської міської ради та перевиборів Київського міського голови.
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