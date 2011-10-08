Патріарх Кирил вперше відвідає Молдову

Патріарх Московський Кирил вперше відвідає Молдову як очільник Російської православної церкви (РПЦ). Він здійснить богослужіння та побуває в дитячому відділенні республіканського онкологічного інституту, повідомляє патріарша прес-служба.

Предстоятель РПЦ прибуде до Кишинева в суботу ввечері, поспілкується з журналістами та відвідає собор Різдва Христового у Кишиневі - кафедральний храм Кишинівської єпархії РПЦ.

У неділю, 9 жовтня, Кирил здійснить Божественну літургію.

Після богослужіння предстоятель РПЦ покладе квіти до пам`ятника фундатору Молдавської державності Стефану III Великому, а потім - до Меморіального комплексу Eternitate (Вічність), який за радянських часів називався Меморіалом Перемоги.

Кирил також планує зустрітися з т.в.о. президента країни, спікером парламенту Маріаном Лупу і прем`єр-міністром Володимиром Філатом.

Раніше на прес-конференції в Кишиневі, зазначає РІА "Новости", глава прес-служби патріарха протоієрей Володимир Вигилянський спростував повідомлення молдавських ЗМІ про те, що приїзд патріарха пов`язаний з можливою зміною голови місцевої митрополії. Вигилянський заявив, що патріарх Кирил задоволений діяльністю митрополита Кишинівського і всієї Молдови Володимира.

Крім РПЦ Московського патріархату, на території Молдови існує як округ Румунської православної церкви Бессарабська митрополія.