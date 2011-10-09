Нашоукраїнці нагадують Януковичу про його обіцянку

Народні депутати України Віктор МАТЧУК та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вивчать досвід проведення парламентських виборів у Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», у день голосування, 9 жовтня, депутати Верховної Ради будуть присутні на виборчій дільниці у Генеральному консульстві Польщі в Україні.

«Для України польський досвід голосування на виборах до парламенту цінний тим, що Польща не побоялася ввести законодавство про «відкриті списки». Українська влада боїться такого нововведення, мотивуючи це нібито якимись технічними складнощами. Я особисто хочу пересвідчитися, що нічого складного у цій процедурі немає, і Україні вже давно пора вводити систему голосування за «відкритими списками» на виборах до парламенту», - наголошує народний депутат від «Нашої України» В.МАТЧУК.

На його думку, відкриті партійні списки у нинішній ситуації в Україні могли б стати найкращою системою виборів до Верховної Ради, оскільки вони дають можливість людям обирати конкретного депутата з урахуванням того, до якої політичної сили він належить.

«Відкриті списки також зменшують залежність кандидатів від свого партійного лідера, бо не він визначає, хто із партійного списку пройде, а самі виборці визначають», - переконаний народний депутат.

При цьому В.МАТЧУК наголошує, що встановити відкриті списки на виборах до парламенту обіцяв Віктор ЯНУКОВИЧ, коли був кандидатом у Президенти. Втім, цієї обіцянки, судячи із виборчого законодавства, яке подають на розгляд парламенту, він так і не дотримає.

Як повідомлялося, виборче законодавство Польщі базується на системі "відкритих списків", що дозволяє виборцям голосувати за будь-який номер у партійному списку кандидатів.