Прикордонники кажуть, що Мельниченко не раз намагався перетнути кордон

Державна прикордонна служба не має підтвердження, що екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО виїхав за межі України.

Про йдеться у переданій УНІАН заяві Державної прикордонної служби України щодо інформації ЗМІ про знаходження М.МЕЛЬНИЧЕНКА в США.

Як зазначають у прикордонному відомстві, «на сьогоднішній день на громадянина України МЕЛЬНИЧЕНКА Миколу Івановича діє доручення іншого правоохоронного органу щодо заборони йому виїзду за межі України».

«В Адміністрації Державної прикордонної служби України не має підтвердження, що зазначений громадянин залишив Україну», - йдеться в заяві.

У Держприкордонслужбі також зазначили, що за фактом виконання доручень щодо заборони виїзду за межі України прикордонниками неодноразово було відмовлено громадянину М.МЕЛЬНИЧЕНКУ у перетині державного кордону.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКА оголошено в розшук.

Генпрокурор нагадав, що суд поновив слідство, і розслідує кримінальну справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКО СБУ. «Його дійсно 23 вересня оголошено в розшук», - сказав В.ПШОНКА.

Після цього М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що знаходиться в США. "Я знаходжусь в США і збираюсь подати в суд на генпрокурора Віктора ПШОНКУ за розповсюдження недостовірної інформації стосовно мене", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО під час телефонної розмови з кореспондентом "Української правди".

При цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО додав: “Я не уникаю слідства і не переховуюсь. Я ніколи не підписував повісток про невиїзд, і не отримував їх від жодного правоохоронця".

Сьогодні, 14 жовтня, адвокати М.МЕЛЬНИЧЕНКА підтвердили, що їхній підзахисний виїхав з України до США.

Між тим у Генпрокуратурі заявили, що правоохоронні органи України не мають офіційної інформації, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО залишив межі нашої країни всупереч встановленій йому забороні.

«Якщо він дійсно знаходиться в США – він перетнув кордон незаконно», - сказав сказав начальник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО.

При цьому він заявив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО говорить неправду, стверджуючи, що ніхто його не попереджав про обмеження в пересуванні у зв’язку із порушеною проти нього кримінальною справою.