Чи вважають українці правильним те, куди йдуть події у країні (опитування)

Три чверті громадян (74,2%) вважають, що в цілому все, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, йде у неправильному напрямі.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах всеукраїнського соціологічного опитування, яке “Українське демократичне коло” провело на замовлення Інституту політики.

Протилежної думки дотримуються лише 11,8% громадян, а 14% не змогли визначитись.

Показово, що вкрай негативні оцінки ситуації в державі даються в усіх регіонах України, незалежно від політичних вподобань.

Так, у Західному регіоні 73,8% вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямі. У Центральному регіоні 79,9% мешканців, у Південному регіоні 69,7%. У Східному регіоні 72,1% також вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямі.

Після травня 2010 року оцінки в цілому ситуації в країні погіршувались. Так, у жовтні 2011 р. порівняно з травнем 2010 р. кількість тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямі, зменшилась на 30,7% (з 42,5% до 11,8%), а кількість тих, хто дотримується думки, що справи йдуть у неправильному напрямі, зросла на 38,5% – з 35,7% до 74,2%.

Окрім, того відносна більшість громадян України (45,1%) вважають, що після останніх президентських виборів відбувається згортання прав і свобод. При цьому 36,4% опитаних дотримуються протилежної думки. Не змогли визначитись 18,5%.

Опитування було проведено 1-7 жовтня 2011 року. Вибіркова сукупність дослідження репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.