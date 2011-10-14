Замковенко: нова кримінальна справа проти Тимошенко є перспективною

Кримінальну справу, за якою екс-прем`єр-міністру Юлії Тимошенко ставиться у провину те, що вона перевела борг недержавної компанії «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони Росії у сумі 405 млн. 500 тис. доларів на держбюджет України, є перспективною.

Про це в ексклюзивному коментарі ГолосUA заявив колишній суддя Печерського суду Микола Замковенко, який у 2001 році звільнив Юлію Тимошенко з-під арешту.

За його словами, про терміни давності відновленої кримінальної справи говорити не варто, тому що в ній фігурує "солідна сума і тяжкий злочин». «Росії було завдано збитків в 405 млн. доларів, і за рахунок держави ЄЕСУ (це приватна компанія) погасила борг. Іншими словами, вкрала у держави гроші», - сказав екс-суддя.

Як зазначив Замковенко, «ця справа може бути перспективною і розслідується правильно, тому що строки притягнення до відповідальності не минули».

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України порушила щодо Тимошенко нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» на бюджет України.

14 жовтня в Генпрокуратурі запевнили, що порушення кримінальної справи проти Тимошенко за боргами ЄЕСУ не порушує законодавство.

Прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що Міноборони Росії вимагає від української сторони більше 405 млн. дол. "І хто ж за це повинен відповідати? Напевно, ті, хто приймав таке рішення і звалив цей борг на нашу країну», - резюмував прем`єр-міністр.