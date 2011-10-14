Венеціанській комісії сподобалось, що Янукович не перебрав ініціативу на себе

Венеціанська комісія віднесла до позитиву те, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не вносив на розгляд Верховної Ради законопроект про вибори народних депутатів.

Про це в коментарі УНІАН повідомила член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона розповіла, що на засіданні комісії, крім інших українських законопроектів, розглядався проект закону про вибори народних депутатів, підготовлений робочою групою на чолі з міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

«Як позитив Венеціанська комісія відзначає те, що Президент України, діючи в рамках демократичних традицій, не перебирав на себе право законодавчої ініціативи з приводу внесення відповідного закону», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, Венеціанська комісія назвала правильним те, що Президент лише рекомендував народним депутатам відповідні напрацювання робочої групи.

Вона зауважила, що це дозволить народним депутатам самостійно визначатись по важливих питаннях виборчого законодавства.

Крім того, за словами М.СТАВНІЙЧУК, Комісія відзначила дуже важливим те, щоб законопроект викликав довіру і є серйозним фундаментом для легітимності та демократичності майбутніх парламентських виборів.

Венеціанська комісія зауважила, що всі питання, які пов’язані з питанням виборчої системи, встановлення виборчого бар’єру, інших виборчих процедур, повинні бути предметом широкого політичного діалогу і основою для досягнення компромісів в цілому суспільстві.

При цьому Венеціанська комісія наголосила на важливості участі в цьому процесі громадських організацій, які опікуються питаннями виборів.

Також Комісії сподобалось те, що в парламенті є ще декілька законопроектів, пов’язаних зі змінами виборчого законодавства, оскільки це дозволить провести широку дискусію на парламентському майданчику.

Комісія привітала й те, що сьогодні на розгляді в парламенті знаходиться проект Виборчого кодексу, оскільки вважає дуже важливим кодифікацію виборчого законодавства.

«Це дає надію Комісії на те, що найближчим часом Україна прийде до завершення роботи над Виборчим кодексом, і, зрештою, матиме можливість виконувати свої зобов’язання перед Радою Європи у цьому питанні», - сказала вона.