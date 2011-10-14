Литвин каже, що у четвер депутатам буде непросто

Розгляд Верховною Радою 20 жовтня в першому читанні проекту бюджету на 2012 рік буде непростим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Він зазначив, що в нього “є певне розчарування тим, як підійшли комітети, депутати і фракції до підготовки пропозицій до проекту бюджету”. За словами спікера, внесено 1,5 тис. поправок, які додатково вимагають 386 млрд. грн.

При цьому голова ВР нагадав, що витратна частина бюджету, який запропонований урядом, становить 374 млрд. грн.

В.ЛИТВИН наголосив, що це свідчить про те, що “в повній мірі працює уже передвиборча логіка”. Він зазначив, що пропонуватимуть, “зрозуміло, що треба забрати гроші від Президента, уряду, від силових структур і передати людям”. “А людям це буде подобатись”, - додав він.

За його словами, сьогодні ряд політиків “хочуть осідлати настрої невдоволених людей”, а також “сісти на реактивні громадські організації, які мобільно організовані”.

“Це провокація чергового конфлікту в країні”, - заявив В.ЛИТВИН “Тому я розумію, що у нас буде доволі непростий процес обговорення бюджету”, - підкреслив він.