Кужель про Тимошенко: Та жоден мужик так не «пахав»

Кращого прем`єра, ніж Юлія Тимошенко, за двадцять років незалежності в Україні не було.

Про це заявила заступник глави партії "Сильна Україна" Олександра Кужель в ефірі Шустер Live.

"Я хочу вам сказати, що я працювала з нею в 2005 році, ніхто не може запідозрити, що я з нею була в одній партії, що я в неї отримувала фінанси, що біля корита хтось стояв...", - зазначила вона.

"Я вам можу сказати відверто, і говорила це і Леоніду Даниловичу при зустрічі, кращого прем`єра за двадцять років незалежності Україна, з яким би я працювала, а я працювала з кожним, не було", - уточнила Кужель.

"Та ні один мужик так не "пахав". Вони жодного документа не читали. Вона працювала до 12 годин ночі", - вважає політик.

"Ось тут повинна стояти металургія та хімія на колінах, сказати: спасибі Юлія Володимирівна, що у нас не розморозилися печі, і Фірташ це може купувати і продавати. Спасибі Юлія Володимирівна, що ти дотувала і дала можливість вижити сільському господарству", - додала Кужель.

Українська правда