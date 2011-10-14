Податківці шукали в офісі "афганців" вугільну мафію

Лідер Всеукраїнської громадської організації ветеранів-афганців «Ніхто крім нас» Олександр КОВАЛЬОВ є співзасновником фірми, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму в 2,8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник начальника податкової міліції – начальник головного управління податкової міліції Державної податкової служби України Василь КОВАЛЬ.

За його словами, підприємство, співзасновником якого є О.КОВАЛЬОВ, має шахту в Донецькій області, яка займається видобутком вугілля, проте оформлення безтоварних операцій відбувається на фіктивних контрагентів, а саме вугілля компанія поставляла п`яти підприємствам.

Згідно з рішенням суду в Донецькій області було проведено обшук приміщення компанії, що розташоване по вул. Велика Васильківська. В.КОВАЛЬ заявив, що податківці не були поінформовані про те, що в цьому приміщенні розташовано також офіс організації «Ніхто крім нас».

Він також повідомив, що податківці за результатами обшуку не виявили документів, що свідчать про фіктивну діяльність компанії.

Як повідомляв УНІАН, податкова міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів 13 жовтня вранці проводила обшук в офісі організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» у Києві.

Також обшук проводився в квартирі лідера організації О.КОВАЛЬОВА.

У прес-центрі Державної податкової служби в м. Києві повідомили, що співробітники управління податкової міліції проводили обшук на виконання доручення слідчого відділу податкової міліції ДПСУ в Донецькій області та постанови Центральноміського районного суду м. Макіївки.

Обшук проводився в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Тим часом, ветерани Афганістану, за даними «Спільної справи», пов`язують свавілля правоохоронців лише зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв`язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, і підготовкою на 14 жовтня всеукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу всіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності всього суспільства, наголошується в повідомленні.