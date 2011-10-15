Яценюк каже, що єдиного списку опозиції на виборах-2012 не буде

Опозиційні партії не формуватимуть єдиний список кандидатів у народні депутати на парламентські вибори 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську заявив лідер партії «Фронт Змін», народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Йдучи одним списком, опозиційні сили набирають завжди менше голосів, ніж кожна опозиційна партія окремо. Про це свідчать соціологічні дослідження, а також практика в країнах Європи. Щоб набрати більше голосів, опозиційні сили підуть на наступні парламентські вибори двома колонами», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, після виборів опозиційні сили об’єднаються у парламенті.

«Наше завдання - набрати 226 голосів у Верховній Раді, непідвладних Віктору ЯНУКОВИЧУ. Це дасть можливість відновити баланс влади в Україні. Опозиція реально зможе впливати на розвиток країни», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, наразі опозиційні партії координують свої дії, у них з’явилася спільна ідеологія проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та дій української влади за останні два роки.