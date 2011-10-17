Політолог: те, чого хоче Литвин, не означає, що цього хоче Україна

Говорити про те, що Україна змінює інтеграційний вектор, поки що передчасно.

Так вважає директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак, коментуючи заяву спікера парламенту Володимира Литвина про те, що Україна може приєднатися до Митного союзу у зв`язку з критикою ЄС, передає Лігабізнесінформ з посиланням на УНН.

"Те, що цього хоче Литвин, зовсім не означає, що цього хоче Україна. Згідно з останніми даними соціологічних досліджень, більшість українців підтримують підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - зазначив політолог.

Він не виключає, що Україна може відмовитися від Митного союзу на користь Єдиного економічного простору.

"Якщо Україна і надалі продовжуватиме ігнорувати попередження Європейського Союзу стосовно справи Тимошенко, то в цьому випадку ЄС, якщо й погодиться на підписання угоди про асоціацію, напевно відкладе ратифікацію даного документу. В цьому контексті заяву Литвина можна розглядати як пробну кулю для "прощупування" реакції держави", - підкреслив Чумак.

"І у влади в цьому випадку буде прекрасне "виправдання" для суспільства: бачите - ми все робили для інтеграції в ЄС, а Європа нас не захотіла", - зауважив експерт.

Нагадаємо, Володимир Литвин заявив, якщо Європейський Союз буде наполягати на припиненні діалогу щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною, то Київ відмовиться від такого співробітництва і зробить ставку на економічну вигоду — на співпрацю з Росією в рамках Митного союзу.