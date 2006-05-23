Партія регіонів та Наша Україна голосують ”синхронно”

Представники Блоку Юлії Тимошенко залишили засідання Депутатської групи з підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради, протестуючи проти збільшення кількості парламентських комітетів до 29.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам один з керівників БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, «фактично створюються десятки нових комітетів». О.ТУРЧИНОВ наголосив, що попередньо були узгоджені позиції БЮТ, «Нашої України» та СПУ, зокрема, щодо розміщення народних депутатів у сесійній залі та щодо кількості комітетів, але під час сьогоднішнього голосування ці узгодження були порушені «Нашою Україною».

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що сьогодні під час засідання Підготовчої групи представники блоку «Наша Україна» і Партії регіонів вели «синхронне голосування» і, схоже на те, що це була узгоджена позиція цих двох політичних сил.

Як заявив О.ТУРЧИНОВ, БЮТ категорично протестує проти створення комітетів «під конкретних людей». Він вважає, що така ситуація призведе не лише до збільшення видатків Верховної Ради, але й створить проблеми, оскільки виникнуть нові комітети, зокрема, «типу гендерної політики», до яких необхідно буде знайти хороших спеціалістів. За його словами, все це «призведе до серйозних негативних наслідків».

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що відбувається синхронне голосування Партії регіонів та блоку «Наша Україна», і водночас відбувається демонстративне торпедування тих домовленостей, які були між «Нашою Україною», БЮТ та СПУ. Він називає це «демаршем» з боку «Нашої України».