Янукович пропонує Медведєву зробити добре діло для тисяч фанів

Україна пропонує Росії поширити дію спрощених митно-прикордонних процедур на всі потяги двостороннього сполучення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зробив главі російської держави Дмитру МЕДВЕДЄВУ сьогодні в Донецьку на Другому Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі на тему: «Науково-технічна співпраця регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація».

Він зазначив, що спрощення таких процедур, які діють сьогодні в потягах сполученням «Київ-Москва», дало гарні результати.

«Пропоную прискорити роботу з поширення аналогічної процедури контролю на всі потяги, що курсують між Україною і Росією. Переконаний, що це оцінять тисячі російських уболівальників, які відвідають нашу країну під час «Євро-2012», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на позитивні результати від дії спрощених митно-прикордонних процедур, все ж таки необхідно їх удосконалити.

«Незважаючи на те, що скоротився час проходження, припинилися нічні перевірки пасажирів, ще залишилися деякі процедури, які створюють незручності для пасажирів. Але помітні зміни ми вже відчули. І це чуємо від наших громадян», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку проходить Другий Українсько-Російський міжрегіональний економічний форум.

У його роботі беруть участь члени урядів обох країн, зокрема міністри закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, Росії – Сергій ЛАВРОВ, віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ, керівники міністерств фінансів, аграрної політики, освіти і науки.

Крім того, у форумі беруть участь керівники НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН і «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, а також міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

Також у форумі беруть участь бізнесмени Рінат АХМЕТОВ, Дмитро ФІРТАШ і Віктор ПІНЧУК.

За підсумками форуму планується підписати міжурядову угоду про порядок перетинання російсько-українського державного кордону жителями прикордонних регіонів України і Росії, міжурядової угоди про співпрацю і взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через російсько-український держкордон, а також протокол між Держмитслужбою України і Федеральною митною службою РФ про взаємне визнання окремих результатів митного контролю товарів і транспортних засобів при здійсненні митних операцій при перетинання держкордону.