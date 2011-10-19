Пшонка не розуміє, чому Могильов такий поблажливий до насильства у міліції
Прокурор Києва отримав догану
Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА оголосив догану прокурору Києва Анатолію МЕЛЬНИКУ та його заступнику Сергію СОФІЄВУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, догани оголошено за невжиття вичерпних заходів реагування на факти порушення конституційних прав громадян з боку працівників правоохоронних органів.
«Не погоджуюся з надто поблажливою позицією керівництва Міністерства внутрішніх справ щодо оцінки дій столичної міліції. Дотепер жодного з працівників столичного главку не покарано навіть у дисциплінарному порядку» - зазначив також Генеральний прокурор.
На сьогодні триває слідство ще у 37 кримінальних справах за фактами насильства. Особливе занепокоєння і відповідний негативний резонанс у суспільстві викликають факти смерті громадян в установах міліції та під час їх затримання працівниками органів внутрішніх справ.
Вперше за останні десятиріччя, питання катування та іншого жорстокого поводження з людьми з боку працівників міліції було предметом обговорення на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України. У ньому взяли участь міністр внутрішніх справ, інші керівники правоохоронних органів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники громадських правозахисних організацій.
Лише поточного року до суду надіслано 380 справ про злочини, вчинені правоохоронцями. Кожна десята з них (39 кримінальних справ стосовно 77 працівників міліції) щодо катування та іншого жорстокого поводження з особами при застосуванні незаконних методів слідства та дізнання.
Як приклад, у травні поточного року працівники Обухівського райвідділу міліції Київської області без будь-якого оформлення доставили до приміщення райвідділу неповнолітнього. Причина банальна – через, начебто, перебування останнього в стані сп’яніння. У відділку до нього застосовували гумовий кийок, примушували віджиматися на кулаках, присідати, прибирати двір від недопалків. Крім того, вимагали у неповнолітнього 1000 грн.
Зі слів Генпрокурора, сьогодні внесено подання Міністру внутрішніх справ з вимогою розробити комплекс заходів до усунення виявлених правопорушень та недопущення їх у подальшому.
"Я наполягатиму, щоб це подання було розглянуто за участі керівництва Генеральної прокуратури", - зявив ПШОНКА.