Пшонка не розуміє, чому Могильов такий поблажливий до насильства у міліції

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА оголосив догану прокурору Києва Анатолію МЕЛЬНИКУ та його заступнику Сергію СОФІЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, догани оголошено за невжиття вичерпних заходів реагування на факти порушення конституційних прав громадян з боку працівників правоохоронних органів.

«Не погоджуюся з надто поблажливою позицією керівництва Міністерства внутрішніх справ щодо оцінки дій столичної міліції. Дотепер жодного з працівників столичного главку не покарано навіть у дисциплінарному порядку» - зазначив також Генеральний прокурор.

На сьогодні триває слідство ще у 37 кримінальних справах за фактами насильства. Особливе занепокоєння і відповідний негативний резонанс у суспільстві викликають факти смерті громадян в установах міліції та під час їх затримання працівниками органів внутрішніх справ.

Вперше за останні десятиріччя, питання катування та іншого жорстокого поводження з людьми з боку працівників міліції було предметом обговорення на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України. У ньому взяли участь міністр внутрішніх справ, інші керівники правоохоронних органів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники громадських правозахисних організацій.

Лише поточного року до суду надіслано 380 справ про злочини, вчинені правоохоронцями. Кожна десята з них (39 кримінальних справ стосовно 77 працівників міліції) щодо катування та іншого жорстокого поводження з особами при застосуванні незаконних методів слідства та дізнання.

Як приклад, у травні поточного року працівники Обухівського райвідділу міліції Київської області без будь-якого оформлення доставили до приміщення райвідділу неповнолітнього. Причина банальна – через, начебто, перебування останнього в стані сп’яніння. У відділку до нього застосовували гумовий кийок, примушували віджиматися на кулаках, присідати, прибирати двір від недопалків. Крім того, вимагали у неповнолітнього 1000 грн.

Зі слів Генпрокурора, сьогодні внесено подання Міністру внутрішніх справ з вимогою розробити комплекс заходів до усунення виявлених правопорушень та недопущення їх у подальшому.

"Я наполягатиму, щоб це подання було розглянуто за участі керівництва Генеральної прокуратури", - зявив ПШОНКА.