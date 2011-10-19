Голова Сейму Литви: Брюссель не повинен припиняти контакти з Києвом

ЄС, який, незважаючи на "справу Ходорковського", продовжує співпрацю з Москвою, повинен застосовувати такі ж стандарти і щодо Києва у зв`язку з вироком екс-прем`єру Юлії Тимошенко, вважають у парламенті прибалтійської республіки.

"Пов`язувати" справу Тимошенко " з переговорами ЄС і Україною про асоційоване членство та договором про вільну торгівлю було б не зовсім розумно. Мені б хотілося нагадати іншу ситуацію - історію з Ходорковським. Чи заважає цей випадок, який є прикладом селективного правосуддя, ЄС розвивати з Росією енергетичний діалог і обговорювати з Росією безвізовий режим? " - заявила голова сейму Литви Ірена Дягутене в середу в інтерв`ю литовській радіостанції "Радіо новин".

За її словами, Україна зробила "дуже позитивний геополітичний крок", прийнявши рішення не приєднуватися до Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану.

"ЄС повинен бути послідовним і дотримуватися одних стандартів: якщо при "справі Ходорковського" ЄС може вести різні переговори з Росією, то, напевно, варто було б продовжити пошуки конструктивного діалогу з Україною. Якщо відсунути Україну в сторонe і перестати з нею спілкуватися, може виявитися так, що Україні доведеться повернутися і шукати діалог з Росією ", - сказала спікер сейму.

Учора стало відомо, що Брюссель скасував візит президента України Віктора Януковича. Пізніше у Партії регіонів заявили, що перенесення візиту не означає перенесення дати підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Gazeta.ua