У Москві пригадали антиросійські виступи Тимошенко

Директор української філії інституту країн СНД політолог Володимир Корнілов вважає, що Юлія Тимошенко під час перебування прем`єром не досягла ніякого прориву в стосунках із Заходом, а стосунки з Росією взагалі знаходилися на найнижчій точці за останні 20 років. Таким чином, він поставив під сумнів слова прибічників екс-прем`єра що у Тимошенко був чіткий європейський вибір. За його словами, невдала зовнішня політика Тимошенко пояснювалася тим, що вона не виконувала зобов`язань перед партнерами. "Її мета завжди була в досягненні вигідних їй в цей конкретний момент домовленостей а потім вона діє за принципом "кому я винна, усім прощаю". Її зобов`язання перед партнерами не коштують ламаного гроша. Тому залежно від кон`юнктури вона могла виглядати і проамериканською, і прокитайською, і пробразильською", - цитує Корнілова сайт Багнет.

Нещодавно на російському телеканалі "Росія" в програмі Сергія Кургиняна "Історичний процес" вже піднімалось питання про антиросійські дії Тимошенко на посту прем`єра.

Так, журналіст Дмитро Кисельов згадав, зокрема, гучну в 2008 році статтю Юлії Тимошенко в журналі "Foreign Affairs" з красномовною назвою "Стримувати Росію". Тоді Тимошенко, явно намагаючись заробити очки в очах антиросійського сегменту західних еліт, закликала протистояти росту впливу Росії з використанням засобів з арсеналу "холодної війни", проводячи більш ніж ризиковані аналогії між російською політикою і експансією гітлерівської Німеччини.

А політолог Сергій Кургинян пригадав постанову тимошенківского Кабміну № 1033 від 30 вересня 2009 року. Цією постановою педагоги і школярі зобов`язувалися в примусовому порядку розмовляти українською мовою не лише у рамках навчального процесу, але і в побутових ситуаціях: на перервах, у шкільних буфетах і коридорах, і навіть в шкільних туалетах.