Янукович перетасував кадри в міністерствах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив кадрові ротації у міністерствах і відомствах.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, звільнено Сергія ОРЛЕНКА з посади голови Державного агентства екологічних інвестицій України, Костянтина КУЧЕРА - з посади заступника міністра промислової політики України - голови Агентства з питань оборонно-промислового комплексу, Сергія БІЛЕНЬКОГО - з посади заступника міністра промислової політики України.

Розміщено укази й про звільнення Євгена ГРИГОРЕНКА з посади заступника голови Фонду державного майна України, Миколи ГОРДІЄНКА - з посади заступника голови Головного контрольно-ревізійного управління України, Олександра СОЛЯНИКА - з посади заступника голови Державної служби зв`язку України, Миколи ПАЦЮКА - з посади заступника голови Державного комітету ветеринарної медицини України, Юрія ОСТАПЧУКА - з посади заступника голови Державного комітету статистики України.

Також звільнено Галину ЯЦИШИНУ з посади першого заступника голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Валентину КОЛЕСНІК - з посади заступника голови Державного комітету статистики України, Віталія ДЕМ`ЯНЮКА - з посади заступника голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, Сергія ШУТА - з посади заступника голови Державного агентства України з управління.

Разом з тим Президент призначив Миколу ДЯЧИШИНА заступником голови Національного агентства України з питань державної служби.