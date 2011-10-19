Путін думає, що Україна прийде в МС, якщо порахує і подивиться в майбутнє

При готовності Києва Митний союз буде готовий до переговорів про приєднання до нього України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на прес-конференції за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу на рівні глав урядів.

«Якщо Україна на якомусь етапі свого розвитку, взявши в руки олівець і порахувавши на папірці, що чого вартує, прийде до висновку, що це доцільно, то ми будемо готові почати прямий діалог про приєднання України до цих інтеграційних об`єднань»

За його словами, це суверенний вибір українського народу й українського керівництва.

«На мій погляд, інтереси економічного характеру, прагматичний погляд на речі не можуть не примусити наших українських колег виявити цікавість до цього утворення», - сказав він.

Він підкреслив, що це питання економічної вигоди.

«Треба сісти порахувати, зважити й позбавитися політичних фобій минулого, а подивитися в майбутнє», - сказав він.

При цьому В.ПУТІН підкреслив, що ніхто не збирається Україні щось нав`язувати.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.

6 липня в 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року на внутрішніх кордонах Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану було знято митний контроль.

Із 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану та України.