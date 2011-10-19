Янукович хоче, щоб у процесі над Тимошенко було поменше втручань

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що процес над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО має бути прозорим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», що вийшло сьогодні на УТ-1.

«Дуже важливо, щоб цей процес був прозорий, і щоб у цьому процесі поменше було втручань», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Хай працюють правоохоронні органи, хай працює судова система. Тим паче, що все це ми сьогодні реформуємо», - заявив Президент.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році.

13 жовтня стало відомо, що СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу - за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.