Політолог: проблему Тимошенко треба вирішити до початку грудня

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що проблема із засудженою екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО має бути вирішена до початку грудня для збереження нормальних відносин з Європою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«Українська влада розуміє, що їй необхідно зберігати нормальні відносини як з Росією, так і з Європою. Тому внутрішня проблема, пов`язана з ТИМОШЕНКО, залишилася і її якось треба розрулити. Будуть якось розрулювати», - сказав експерт.

«Мені видається, що протягом місяця, до початку грудня, треба якось вирішити цю проблему, щоб не ускладнювати завершення року», - додав він.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ також вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО у тюрмі є набагато більшим головним болем для влади, ніж на волі.

«Я не сумніваюся, що пройде певний час емоційного налаштування і повернеться раціональна логіка», - сказав політолог.

Він також вважає, що ті, хто «не допоміг» Президенту визначитись щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО раціонально, а навпаки, підштовхували його до іншого, взагалі не були зацікавлені долею і авторитетом Президента. «У них є якісь інші плани», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.