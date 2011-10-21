ЗМІ: Європа почала відмовляти українським чиновникам у візах

Українським чиновникам почали відмовляти в отриманні віз до країн Євросоюзу. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Олег Білорус, пише Дзеркало тижняз посиланням на "Коментарі".

За його словами, це можлива реакція країн ЄС на те, що керівництво нашої країни не виконує обіцянки, які давало вищому керівництву Євросоюзу. «Вони попереджали, що будуть вводитися санкції», — зазначив він.

«Відмова у візах — це перший етап санкцій. Як стало мені відомо, далі вони будуть розглядати питання про введення індивідуальних санкцій для керівництва судових органів і прокуратури. Наразі санкції можуть стосуватися держчиновників будь-якого рівня», — підкреслив депутат.

Нагадаємо, збірна України з карате не потрапляє на чемпіонат світу, який через кілька днів відбудеться в італійському Турині. Спортсменам, які є одними з головних фаворитів турніру, просто відмовили у візі