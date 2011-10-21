Суд знову відмовив захисту Луценка

Печерський районний суд Києва відмовився виносити окрему ухвалу для звернення в Генеральну прокуратуру та МВС з вимогою дати оцінку фактам тиску з боку співробітників міліції на свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд відмовив в задоволенні відповідного клопотання заявленого сьогодні на початку судового засідання адвокатом екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА Олексієм БАГАНЦЕМ.

Своє рішення суд мотивував тим, що на даній стадії судового засідання не можна давати оцінку доказам, оскільки це робиться судом виключно в нарадчій кімнаті.

Наразі суд продовжує допит свідків у справі.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.