Кличко вигадав спосіб боротьби з «партійними котами у мішках»

Усі опозиційні сили України мають відстоювати спільну позицію відносно збереження пропорційної виборчої системи і введення відкритих партійних списків, заявив лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО, який перебуває з робочим візитом у Рівненській області.

Як повідомили УНІАН у прес-служба партії «УДАР», за словами політика, в українських реаліях мажоритарна система працюватиме на фальсифікацію і підкуп виборців, по округам пройдуть виключно лояльні до влади кандидати, на яких працюватиме адміністративний і фінансовий ресурс. "Останні вибори мера Києва, на жаль, довели, що кандидат, головним пунктом програми якого є передвиборчі продуктові набори, може дурити людей і при цьому отримувати їхні голоси. А потім спокійно грабувати місто, забувши про всі обіцянки. Я не хочу, аби такий метод через рік спрацював на мажоритарних округах", - сказав В.КЛИЧКО.

Він упевнений, що для України ідеальною системою на сьогодні є відкриті виборчі списки. Це змусить партії відповідально поставитися до своїх кандидатів, значно покращити якість списків, убезпечить українців "від партійних котів у мішках, яких чимало пройшло в парламент за закритими списками".

Як заявив лідер «УДАРу», він хоче, "аби 2012 року українці голосували за партію, її лідера і повний список, аби люди точно знали, хто ці політики, що стоять за лідером". Він наголосив, що введення відкритих виборчих списків є одним із принципових пунктів програми партії «УДАР».

За словами політика, на зустрічах громадяни все частіше піднімають запитання щодо необхідності захистити голоси, які на виборах 2012 будуть віддані за опозиційні політичні сили. «Я бачу, що люди усвідомлюють реальність фальсифікацій, спотворення результатів волевиявлення. Але й бачу, що українці готові протистояти системі, боротися за свої права та підтримувати демократичних політиків нової генерації», - зазначив В.КЛИЧКО.

У прес-служба повідомили, що 20 жовтня розпочався триденний візит В.КЛИЧКА на Рівненщину. У четвер В.КЛИЧКО відвідав Рівне, райцентри Корець та Зоря, поспілкувався з колективом Рівненської фабрики нетканих матеріалів та дав прес-конференцію для місцевих ЗМІ. 21 жовтня лідер «УДАРу» планує відвідати Острог, де, зокрема, зустрінеться зі студентами та викладачами Острозької Академії.