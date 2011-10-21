Тимошенківці не пустили Могильова на трибуну, бо «не заслужив»

Депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» сьогодні блокували трибуну Верховної Ради, щоб не допустити виступу міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА під час Години запитань до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, опозиція вважає, що глава МВС не заслуговує виступати з парламентської трибуни, оскільки представники правоохоронних органів 11 жовтня порушували законодавство і не пускали депутатів до Печерського райсуду Києва, де оголошувався вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами народного депутата із фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, 11 жовтня один з міліцейських начальників заявив, що якщо на територію Печерського райсуду пройде хоч один народний депутат, то йому міністр внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ «відірве голову». «Саме тому ми вимагаємо від пана А.МОГИЛЬОВА дати чіткі і однозначні відповіді, на якій підставі порушувалися права громадян і чому створювалися перешкоди народним депутатам здійснювати їх законні повноваження», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Крім того, фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає від А.МОГИЛЬОВА пояснити причини обшуку в приймальній та помешканні депутата Євгена СУСЛОВА.

«Але, щоб стояти на цій трибуні у Верховній Раді, треба заслужити своєю працею. На жаль, сьогодні ми не можемо надати пану А.МОГИЛЬОВУ цієї можливості, бо ми 11 жовтня залишилися за огорожею за вашим наказом, тому, будь ласка, відповідайте на запитання за огорожею», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, звертаючись до міністра внутрішніх справ.

Тим часом сьогодні до ВР на Годину запитань до уряду прибув, крім членів Кабміну, і прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Голова ВР В.ЛИТВИН пропонував, щоб А.МОГИЛЬОВ доповідав інформацію і відповідав на запитання із урядової ложі, оскільки трибуна заблокована.

Однак пізніше ВР вирішила не проводити Годину запитань до уряду через блокування трибуни фракцією «БЮТ-Батьківщина».

Коли В.ЛИТВИН поставив на голосування питання щодо того, чи погоджується парламент в умовах блокування трибуни проводити Годину запитань до уряду, за дане рішення проголосували лише 22 (при необхідних 226 – УНІАН) із 381 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Після цього рішення парламенту члени уряду покинули сесійну ВР і фракція «БЮТ-Батьківщина» розблокувала трибуну.