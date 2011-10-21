Наливайченко розказав владі, чому українці так хочуть до ЄС

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що судові процеси в Україні не мають нічого спільного із верховенством права та неупередженим правосуддям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав у своєму виступі на XІI щорічному Форумі «Україна на шляху до зрілої державності», який відбувся у Вашингтоні (США).

Він засудив утримання за гратами екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших опозиційних до влади політиків.

«Судові процеси в Україні не мають нічого спільного із верховенством права та неупередженим правосуддям», - констатував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, громадяни України шукають в Європейському Союзі принципи верховенства права та справедливого правосуддя, свободи та прав людини, поваги до людської гідності, заможного життя.

«Через це більшість громадян нашої держави виступають за членство в ЄС. Влада цього не розуміє, а відтак - легковажить національними інтересами України», - наголосив голова політради «Нашої України».

Він зазначив, що «Наша Україна» - це та політична сила, яка виступає від імені українців, котрі не бажають нав`язуваного Росією Євразійського союзу, повернення часів КДБ та використання міліції проти мирних громадян, студентів, громадських об`єднань».