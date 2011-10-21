БЮТ збирається «виїхати» на виборах лише на справі Тимошенко?

БЮТ не повинен зациклюватися на одній «справі Тимошенко», оскільки тільки на цьому парламентські вибори не виграти, тим більше, якщо все ж таки буде ухвалена їх мажоритарна складова. Таку думку УНІАН висловив директор GMT group Анатолій ЛУЦЕНКО, коментуючи блокування трибуни парламенту фракцією БЮТ.

«У політологічних колах існує думка, що БЮТ недостатньо використовує теми, пов`язані з ухваленням бюджету, зменшенням соціальних гарантій тощо. Таких зручних для сильної критики мотивів уряд останнім часом підкидає множину. БЮТівці віддають перевагу концентруватися на справі Тимошенко». Це зрозуміло, оскільки Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні і є БЮТ», - сказав експерт.

За словами А.ЛУЦЕНКА, «небагато знайдеться в партії людей, які здатні сьогодні не те щоб виграти мажоритарні вибори в округах, але й просто вести ефективну публічну дискусію. За великим рахунком, сьогодні по всьому інформспектру з фракції БЮТ працюють лічені люди - Микола ТОМЕНКО, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Іван КИРИЛЕНКО, і ще декілька «молодих» депутатів».

А.ЛУЦЕНКО також зазначив, що «якщо владі вдасться в обхід Венеціанської комісії «пропхнути» свій закон про вибори, то опозиція, у тому числі і БЮТ, матиме дуже великі проблеми з формуванням центрального списку і розподілом мажоритарних округів. Річ у тім, що в нинішньому проекті закладений принцип - або місце в списку, або мажоритарка. Відповідно, по іміджево «розкрученим» фігурам БЮТівцям доведеться стояти перед непростим вибором: або відправляти їх в округ і там заробляти додатковий «багнет» в парламенті – або залишати в списку й іміджево «підсилювати» його. На фоні того, що в БЮТ список формувався у тепличних умовах, зараз в ньому небагато «бійців», які здатні виграти мажоритарку в умовах пресу з боку влади. Тому результати мажоритарки розставлять крапки над «і» в аналізі впливовості груп, що намітилися в БЮТ, – Олександра ТУРЧИНОВА, Сергія СОБОЛЄВА або Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ».

Політолог також зазначив, що в контексті виборів весь опозиційний спектр повинен працювати над тим, щоб залучати під свої прапори знакові в електоральному відношенні фігури, розкручувати «нове покоління» у своїх лавах.