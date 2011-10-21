Свідок у справі Луценка скаржиться на «погрози з боку невідомих осіб»

Генеральна прокуратура України розпочала перевірку за фактами тиску і погроз свідкам у кримінальній справі проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Зокрема, в прес-службі зауважили, що "19 жовтня до ГПУ надійшла заява від одного із свідків у кримінальній справі стосовно екс-міністра МВС про тиск та погрози з боку невідомих осіб з вимогою змусити його, як свідка, змінити свої покази у судовому засіданні в інтересах підсудного ЛУЦЕНКА Ю.В.".

"За даним фактом Генеральною прокуратурою України організовано перевірку у порядку ст. 97 КПК України", - наголосили у прес-службі.