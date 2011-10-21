Захисник Тимошенко пропонує стягнути борги ЄЕСУ з Кучми й Азарова

Захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що справи в американському і російському судах доводять, що українська справа про борги ЄЕСУ є фальшивкою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як зазначив С.ВЛАСЕНКО, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю телеканалу «Євроньюз» заявив, що кримінальні справи проти Юлії ТИМОШЕНКО, порушені в Україні, нібито підтверджуються судами по справі Павла ЛАЗАРЕНКА у США та справі генерала Георгія ОЛІЙНИКА в Росії.

«Очевидно, глава держави у цьому питанні глибоко дезінформований своїми підлеглими, через це і його заяви не відповідають дійсності», - вважає С.ВЛАСЕНКО.

Твердження С.ВЛАСЕНКА ґрунтуються «на документах, які містяться у так званій газовій справі проти Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, йдеться про постанову президії Верховного суду Російської Федерації (2003 р.), згідно з якою всі вироки у справі генерала ОЛІЙНИКА скасовані як незаконні, а справи закриті за відсутності складу злочину. Це означає, що злочину, відповідно, не було».

«Щодо американської справи Павла ЛАЗАРЕНКА, на яку посилався Президент, то як неодноразово заявляли офіційні особи, зокрема, Марта БОРЩ, американський прокурор, яка вела справу ЛАЗАРЕНКА в Сполучених Штатах, в США не розглядалися і не могли розглядатися будь-які епізоди, пов’язані із ЄЕСУ, як у бутність Юлії ТИМОШЕНКО керівником цієї компанії (до 1997 року), так і після того», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Таким чином справи в американському і російському судах, про які згадав В.ЯНУКОВИЧ, не є доказом неіснуючої провини Ю.ТИМОШЕНКО, резюмував народний депутат.

«Навпаки, - зазначив С.ВЛАСЕНКО, - вони є додатковими аргументами, які доводять, що вся так звана справа про борги ЄЕСУ, порушена проти Юлії ТИМОШЕНКО - сфальсифікована, як і всі попередні справи. ЄЕСУ не перекладала на державу своїх боргових зобов’язань. Борги ЄЕСУ як приватної компанії були спричинені тим, що корпорацію в 90-ті роки свідомо зруйнував тодішній голова Державної податкової адміністрації Микола АЗАРОВ за прямою вказівкою тогочасного президента Леоніда КУЧМИ. Отож, саме цим двом добродіям і слід адресувати боргові претензії до ЄЕСУ».